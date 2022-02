Anderlecht-middenvelder solliciteert met sterke prestatie naar meer speeltijd: "Op een kwartiertje kan je niet altijd veel tonen"

Anderlecht boekte afgelopen weekend een deugddoende 4-1-zege tegen Eupen. De spitsen scoorden en op het middenveld was Majeed Ashimeru omnipresent. De Ghanees mocht door de blessure van Kristoffer Olsson nog eens beginnen aan een wedstrijd. Dat deed hij met verve.

Majeed Ashimeru moet het doorgaans afleggen tegen Olsson en Cullen, die incontournable zijn. De Zweed lag echter in de lappenmand, waardoor Ashimeru zijn kunnen nog eens van bij de aftrap kon tonen. "Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd voor Anderlecht was", vertelt de Ghanees in HNB. "Al zag ik op het einde wel af met krampen. Niet abnormaal als je zo lang geen negentig minuten hebt gespeeld."

De voorbije maanden moest de Ghanees zich tevreden stellen met invalbeurten. Eenvoudig was dat zeker niet. "Anderzijds is hier veel concurrentie, dus abnormaal is dat ook niet. Ik steun iedereen die speelt, want winnen is het belangrijkste. Als je telkens een kwartiertje krijgt, is het moeilijk om je te tonen. Aan een wedstrijd beginnen is nog altijd de beste manier om je stempel te kunnen drukken", besluit Ashimeru.