Kurt Zouma excuseert zich voor dierenmishandeling: "Was een geïsoleerd geval, maar ik garandeer dat mijn katten het goed stellen"

In Engeland geraakte Kurt Zouma, verdediger van West Ham United, in het oog van de storm nadat een filmpje viraal ging waarop te zien was hoe de Fransman zijn katten mishandelde.

Op de schokkende beelden die tot op de redactie van The Sun geraakten, is te zien hoe een kat aantrapt en een mep verkoopt. De politie van West Ham liet al weten dat de beelden niet onderzocht zullen worden. Bij Sky Sports excuseerde Kurt Zouma zich voor zijn wangedrag. "Ik wil beklemtonen dat onze twee katten het helemaal goed stellen en in perfecte gezondheid verkeren. Ze zijn geliefd en worden gekoesterd binnen ons gezin. Ik benadruk dat dit een geïsoleerd geval was dat nooit meer zal gebeuren." Ook West Ham United, de werkgever van Zouma, reageerde. De Londense club veroordeelt het gedrag van Zouma en zal hem intern duidelijk maken dat dierenmishandeling not done is.





