Waarom KV Mechelen gelijk kreeg: Disciplinaire Raad van het Profvoetbal verwijst naar... de Grondwet en discriminatie

KV Mechelen wil minstens play-off 2 spelen en daarom komt het hen uiteraard goed uit dat ze de match tegen OH Leuven nog mogen spelen. Maar hoe is men tot die beslissing gekomen? Want niemand die verwachtte dat hun klacht veel zou uitmaken bij de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal.

Die verwijzen in hun motivering naar... de Grondwet. Derde doelman Wenssens werd niet beschouwd als een A Squad List-player omdat hij nog geen 21 jaar is. Op die lijst kunnen enkel spelers van ouder dan 21 ingeschreven worden. Volgens de Grondwet is dat discriminatie op basis van leeftijd. De DRP acht het bijgevolg noodzakelijk zich ambtshalve uit te spreken over de mogelijke schending van de grondwettelijke beginselen van gelijk en non-discriminatie, gewaarborgd in artikel 10 en 11 van de Grondwet en artikel 14 EVRM. De KBVB en haar geledingen, waaronder ook de Pro League, dienen immers volgens artikel B1.12 van het Bondsreglement onder meer “de wet na te leven, waaronder begrepen: de algemene rechtsprincipes, de bepalingen van openbare orde en dwingend recht, zoals deze voortvloeien uit de nationale, regionale en Europese rechtsorden”. Bovendien stelt artikel B1.13 van het Bondsreglement dat de clubs het Bondsreglement dienen na te leven, “onder voorbehoud van bepalingen van openbare orde of dwingend recht”. De hogergenoemde grondwettelijke beginselen zijn rechten van openbare orde, waar niet zonder meer van kan worden afgeweken. Zo halen ze het voorbeeld van Genk aan. Dat drie doelmannen onder de 21 rondlopen heeft... De DRP acht het objectief verantwoord om een onderscheid te maken tussen doelmannen die op de “squad size limit” lijst opgenomen zijn en andere doelmannen als criterium om uitstel te kunnen vragen bij positieve testen, daar deze SSL-lijst duidelijkheid geeft over de doelmannen die gekwalificeerd zijn om deel te nemen aan wedstrijden van de betrokken club. Evenwel acht de DRP de verwijzing naar de “A-lijst” in artikel B4.97 P (d.d. 10.01.2022) niet objectief verantwoord. Deze maatregel gaat verder dan noodzakelijk. Clubs kunnen immers kiezen om spelers/doelmannen op te stellen die ofwel jonger ofwel ouder zijn dan 21 jaar. Spelers/doelmannen onder 21 jaar kunnen evenzeer basispionnen uitmaken van een team, zoals spelers die ouder zijn. Een voorbeeld kan gezocht worden in de SSL-lijst van de club KRC GENK, waaruit blijkt dat hun drie titularisdoelmannen op de zogenaamde B-lijst staan omdat zij de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt. Als gevolg hiervan zouden zij dus nooit gebruik kunnen maken van de gunst van uitstel indien hun titularisdoelmannen positief testen op COVID-19. Er kan geen enkel passend argument gevonden worden om dit onderscheid te rechtvaardigen.