'17-jarig talent uit de jeugd leunt bij Anderlecht dicht aan tegen de A-ploeg'

Verwelkomt Anderlecht binnenkort terug een nieuw jong talent in zijn eerste elftal. De 17-jarige Enock Agyei zou naar verluidt toch bijzonder dicht bij de A-kern staan. In die mate dat een debuut bij de eerste ploeg dit seizoen niet uit te sluiten valt.

Bij La Dernière Heure overlopen ze hoe de grootste talenten uit de jeugdacademie van RSCA, of jeugdproducten die reeds doorgestroomd zijn naar de A-kern, er voor staan. Daarbij vallen onder meer de positieve commentaren over Enock Agyei op.

Agyei leunt volgens de krant heel dicht aan bij de A-kern. Het is een jongen die als linksvoetige op de rechtsbuiten speelt. Ondanks dat hij nog maar 17 is, beschikt de jongen al over een fysiek die hem toelaat om te concurreren met volwasssenen.

Enorme progressie

Zijn enorme progressie heeft reeds velen verrast op Neerpede. Er bestaat dus een reële kans dat Agyei reeds vroeger dan verwacht het wedstrijdblad haalt en zelfs dit seizoen nog zijn eerste speelminuten maakt in de hoofdmacht van paars-wit.