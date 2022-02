Abdoulaye Seck wint Africa Cup met Senegal, succes smaakt naar meer: "Nu de titel pakken met Antwerp"

Hij leek even van de aardbol verdwenen, maar Abdoulaye Seck heeft net de ervaring van zijn leven achter de rug. De verdediger van Antwerp schreef geschiedenis door met Senegal de Africa Cup te winnen. Door een blessure kwam Seck niet aan spelen toe, maar dat kon de pret niet drukken.

Op de eerste training op Kameroense bodem liep het mis voor Seck. "Ik kreeg een tik en geraakte geblesseerd aan de adductoren. Het duurde pas tot enkele dagen voor de finale tegen Egypte vooraleer ik voluit kon trainen. Zonder die blessure had ik wellicht minuten gemaakt, maar God heeft er anders over beslist", vertelt de Antwerp-verdediger in GVA.

Later deze week vliegt Seck terug naar België. De wedstrijd van vrijdag tegen Seraing komt de vroeg voor uit beton opgetrokken verdediger. "Uit een check-up zal moeten blijken of ik meteen ingezet kan worden, want ik voel me nog geen honderd procent. Ik hoop tegen Mechelen terug te zijn, want ik heb er nog een rekening openstaan."

Antwerp ging in de heenmatch met 3-2 onderuit, Seck ging in de fout bij de laatste Mechelse treffer. "Hopelijk kan ik dat goedmaken.Na de Africa Cup met Senegal wil ik nu met Antwerp de Belgische titel pakken. Twee trofeeën in enkele maanden tijd, dat zou wat zijn."