Alderweireld komt nog eens terug op keuze voor Qatar: "Ik kon ook stoppen bij de Duivels, maar dat wilde ik niet"

Toby Alderweireld heeft nog eens van zich laten horen. Zijn keuze voor Qatar en hoe de Rode Duivels daar ook aan verbonden zijn: het blijft een interessant thema. Alderweireld komt nog eens terug op zijn beslissing om op zijn 32ste in de golfstaat te gaan voetballen.

Dat doet de verdediger in een podcast van mediabedrijf 433. "Bij Tottenham moest ik veel reizen en was ik amper thuis. Dat speelde heel erg mee, want ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Ik miste mijn kinderen te veel." Het was dus zoeken naar een oplossing voor een betere balans tussen het profvoetbal en het privéleven.

"Ik kon bijvoorbeeld ook stoppen bij de Rode Duivels om wat meer vrije tijd te hebben, maar dat wilde ik niet doen. Ik ben namelijk veel te trots om voor mijn land te spelen", benadrukt Alderweireld. En zo leidde de interesse uit Qatar die in de zomer ontstond uiteindelijk tot een contract bij Al-Duhail.

Na voetbalcarrière terug naar België

"Ik denk dat dit de laatste kans was om nog een avontuur te beleven", aldus Alderweireld. "Na mijn carrière gaan we namelijk terug in België wonen." De Premier League mist hij in elk geval niet. "Het plezier was wat weg door het vele trainen en reizen."