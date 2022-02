📷 Club NXT geeft 0-2-voorsprong uit handen in Youth League

Club NXT is er niet in geslaagd een plaatsje in de achtste finale van de UEFA Youth League te bemachtigen.

Nochtans zag het er bijzonder goed uit voor de Bruggelingen. In de eerste helft liepen de youngsters van Club Brugge uit tot een voorsprong van 0-2.

Antonio Nusa zorgde al na drie minuten voor de 0-1. Hij scoorde op het kwartier zelfs de 0-2. Op het half uur kwam Midtjylland na een afgeweken schot op 1-2.

De gelijkmaker viel in de 61ste minuut. Nog eens tien minuten later kwam Midtjylland op voorsprong (3-2). Daar bleef het ook bij, waardoor het verhaal van Club NXT in de Youth League erop zit.