Manchester United bereikt een akkoord en laat halve Belg definitief vertrekken

Er is een akkoord in de maak tussen Manchester United en Flamengo over een definitieve transfer van Andreas Pereira. Flamengo zou de Belgische Braziliaan namelijk voor 10,5 miljoen euro overnemen.

Volgen Fabrizio Romano is er ook een doorverkoopclausule van 25% procent. Andreas Pereira zou de overeenkomst ook al persoonlijk geaccepteerd hebben, waardoor hij na een zeer lange periode de deur bij Manchester United definitief lijkt dicht te trekken.

Club sources confirm: total agreement between Man United and Flamengo for Andreas Pereira. €10,5m plus 25% sell on clause. Permanent deal. šŸ”“šŸ‡§šŸ‡· #MUFC



Pereira accepted and so he’s leaving Man Utd to stay at Flamengo with long term contract. #Flamengo https://t.co/hGazaegDtu