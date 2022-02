Hoe een databedrijf een megagrote rol speelt in het succes van Union: "Dat kunnen Club, Anderlecht en Gent niet"

Alex Muzio is mede-eigenaar van Union SG. De grote man van Starlizard, een bedrijf dat data verzamelt voor gokkantoren, weet hoe belangrijk ze zijn voor het succes van de Brusselse club.

“Starlizard is de beste ter wereld in het voorspellen van sportuitslagen”, vertelt Muzio in Het Nieuwsblad. “Ik ben er begonnen in 2006, werkte hard, deed het goed en ben uiteindelijk bevriend geraakt met Tony Bloom. Ik weet zelfs niet meer wie van ons twee er eerst over begon - ik, waarschijnlijk - maar op een bepaald punt werd het logisch een Europese club over te nemen.”

“In het voetbal kan je meerwaarde creëren als je ondergewaardeerde coaches en trainers kunt vinden. Dankzij de ongelofelijke hoeveelheid data waar Starlizard toegang tot heeft, hebben wij een voordeel in die zoektocht.”

Daardoor vinden ze spelers als Undav die nooit op de radar van de topclubs zouden komen. “Als je Club Brugge, Anderlecht of AA Gent bent, heb je maar een beperkt aantal scouts en moet je die inzetten op competities waar de kans het grootst is dat je een nieuwe speler zal kunnen vinden. Daarom zou het voor hen heel moeilijk zijn een Undav of Burgess in de Duitse of Engelse derde klasse te vinden. Maar Starlizard dekt met zijn gegevens bijna alle competities die je maar kan bedenken. Daardoor zullen we altijd meer spelers kunnen beoordelen dan zij.”