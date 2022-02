Javier Torrente bij Beerschot, het bilan

Bij Beerschot zitten ze aan coach drie voor dit seizoen, want ook Javier Torrente kon het schip niet naar veiliger vaarwater brengen.

Javier Torrente bij Beerschot, het bleek uiteindelijk geen lang huwelijk beschoren. Ook broer en videoanalist Diego Torrente moest verkassen.

Torrente kwam pas eind september aan bij De Mannekes, die toen al in het slop zaten. 1 op 21 was het rapport onder Peter Maes.

Rapport

Die had overgenomen van Will Still, die op zijn beurt Hernan Losada had vervangen: heel veel coaches op één jaar, nooit een goed teken.

Het rapport van Torrente is simpelweg niet goed: 4 overwinningen en drie gelijke spelen in achttien wedstrijden, dat is 15 op 54. Te weinig.

Wat nu?

Toch waren er bijwijlen momenten van beterschap voor de Ratten. Er was even een revival tegen Seraing, Kortrijk en Genk, maar daarna liep alles opnieuw verkeerd.

De zware nederlaag in december tegen Anderlecht was het negatieve orgelpunt. Een paar vreemde keuzes (Holzhauser centraal achterin onder meer, met alle gevolgen van dien) maakten zich meester van de club, Torrente leek steeds minder inspraak te hebben in hoe alles verliep.