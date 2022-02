Tielemans op de bank bij Leicester: relatie tussen speler, club en coach is bekoeld

Youri Tielemans moest donderdagavond een uur vanop de bank toekijken tegen Liverpool. Iets dat hem niet meer overkomen was sinds juni 2020. Een signaal van Brendan Rodgers dat niet toevallig nu komt.

Leicester City speelt een anoniem seizoen en staat zelfs in de rechterkolom in de Premier League. Nochtans wou de club dit seizoen verdere stappen zetten om uit te groeien tot een stabiele subtopper. Maar die stap is nog steeds niet gezet. Ook de reden waarom Tielemans straks wil vertrekken. Maar Brendan Rodgers kijkt ook naar zijn 24-jarige spelmaker.

Na de wedstrijd tegen Liverpool had hij een opmerkelijke verklaring, zonder dat hij daarbij Tielemans bij naam noemde. "We hebben spelers die hier alles bereikt hebben wat ze kunnen bereiken. Veel van mijn spelers zijn geen toppers, want toppers blijven hongerig. Dat bewonder ik aan hen. Sommigen moeten eens goed in de spiegel kijken."

Opvallend dat hij dat zegt op het moment dat duidelijk is geworden dat Tielemans geen contractverlenging zal tekenen. "Sommigen gaan hier vertrekken", voegde Rodgers er nog aan toe. Tielemans wil naar een Champions League-team, maar dit is natuurlijk geen goede reclame. Al voegde Rodgers er wel aan toe dat hij nog op zijn 'brein' rekent dit seizoen.