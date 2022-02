Gert Verheyen ziet geen beterschap bij Genk: "Effect van de trainerswissel is nihil"

Analist Gert Verheyen begrijpt niet dat een persstop een oplossing is voor vraagtekens bij de scheidsrechterlijke beslissingen.

"Ik zie het verband niet tussen ontevredenheid over de arbitrage en niet meer praten met de pers. Blame it on the refs, hè”, zegt Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Zo is er ook veel in eigen boezem te zien meent Verheyen, bijvoorbeeld hoe Bongonda op goal trapt. “En van overal. Genk speelde natuurlijk met een man minder, dus dan probeer je sneller iets te forceren. Maar het was erg. Op de duur denk je toch: zou je niet eens een pass geven?"

"Zijn medespelers reageren zelfs niet meer, zo gewend zijn ze het. Onuachu, die droop elke keer af. Je kan zeggen wat je wilt, maar het effect van de trainerswissel bij Genk is toch nihil?”