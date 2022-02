Marc Brys waardeert de aanwezigheid van de fans: "De steun van het publiek heeft ons erdoor getrokken"

Bij OH Leuven kan de blik weer naar boven worden gericht na een zes op zes tegen KVO en KRC Genk. Op de website van OHL vertelt Marc Brys dat hij heel blij is dat er eindelijk terug fans in de stadions mogen. Want zij kunnen het verschil maken.

“De zes op zes doet zeker en vast heel veel deugd”, zegt coach Marc Brys. “We speelden een goede wedstrijd op een moeilijke verplaatsing in Oostende. Daarna volgde al snel de wedstrijd thuis tegen Genk, toch een topploeg in België. We zijn goed begonnen aan de match met direct resultaat na 53 seconden. Genk bleef dreigen dankzij hun snelle jongens en veel kwaliteiten vooraan, met onder meer de Gouden Schoen. We zijn echter blijven voetballen, ook al hadden we niet de grootste kansen.”

Marc Brys is blij dat er eindelijk terug publiek in de stadions mogen. Want zij kunnen het verschil maken. “De steun van het publiek heeft ons erdoor getrokken. We hadden vooraf niet gerekend op de drie punten en hebben met deze groep opnieuw clubgeschiedenis geschreven met de eerste overwinning ooit tegen Genk. Ik ben er niet zeker van dat we de drie punten thuis konden houden zonder publiek. Hopelijk doen de supporters dit zaterdag opnieuw."