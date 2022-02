Analist hard voor KRC Genk: "Dat is geen teken van een topclub"

Voor KRC Genk komen er belangrijke weken aan om het seizoen te maken of te kraken. Na vorig jaar gaat het heel wat minder in Limburg. En ondertussen is er ook een boycot ...

Genk en Standard nemen het zondag op in een wedstrijd onder topclubs die het erg lastig hebben dit seizoen in de competitie. Onrust Ondertussen hebben de Limburgers alvast een boycot opgezet voor de pers, uit ongenoegen ... om de arbitrage. "Ik vind dat ze met die reactie vooral een teken van onrust geven", vindt Thomas Chatelle in De Zondag. "Het is geen teken van een topclub."





Volg KRC Genk - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.