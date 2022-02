Laifis met opmerkelijke uitspraak na nieuw verlies: "Gaven maar 90% van onszelf vandaag"

Standard moest ook tegen Racing Genk puntenloos afdruipen na 90 minuten. Voor de Luikse traditieclub is 2020-2021 een seizoen om snel te vergeten.

Ook verdediger Laifis deelt mee in de malaise bij Standard. Bij de 2-0 van Onuachu kon hij de bal nog aanraken maar niet meer uit doel werken. "De eerste helft maakten we veel fouten en scoren ze op slag van rust. Aan het begin van de tweede helft zijn we even de betere ploeg maar bij 2-0 wordt het lastig", beseft de Cyprioot.

"We maken in die tweede helft één grote fout maar over het algemeen hebben we vandaag maar met 90% inzet gespeeld en niet met 100%. Als we met dezelfde inzet spelen als vorige week tegen Cercle, zou er veel meer ingezeten hebben voor ons vandaag", klinkt het.

Is er een kwaliteitsinjectie nodig bij Standard? Volgens velen wel maar Laifis vindt van niet. "Het draait niet om kwaliteit, want die is er wel. Sommige jonge spelers hebben nog tijd nodig en vertrouwen, het komt nog wel goed. Nu wedstrijd per wedstrijd bekijken. Ik geloof in deze ploeg en we zullen elke wedstrijd beter worden", besluit hij