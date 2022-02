🎥 Feestje in de Union-tribune? Dan moet Siebe Van der Heyden erbij zijn!

Union verloor zondag van STVV, maar in de tribune was er wel een opmerkelijke publieksopwarmer te detecteren. De geschorste Siebe Van der Heyden amuseerde zich duidelijk tussen de fans.

De 23-jarige verdediger is twee matchen geschorst na zijn tiende gele kaart, maar is zeker niet de man die stilletjes in de hoofdtribune gaat zitten. Van der Heyden ging plaatsnemen in de staantribune van het Dudenpark en liet van zich horen. Het etiket van cultheld wordt nog wat groter...

Déçu par la defaite mais les bhoys, j’ai eu la chance de chanter avec vous et j’ai adoré!



Ontgoocheld vanwege het verlies, maar wat heb ik ervan genoten om met de bhoys te kunnen zingen!



Bruxelles, ma ville, je t'aime..💛💙