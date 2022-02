Genkse jonkies krijgen alweer een topaffiche in de Youth League voorgeschoteld

Vanmiddag is in Nyon geloot voor de volgende rondes van de UEFA Youth League. De U19 van Genk krijgen na Chelsea opnieuw een topaffiche voorgeschoteld. Liverpool is de volgende tegenstander.

Het wordt een nieuwe ontmoeting met de jonge Reds, want ook bij de vorige deelname speelde Genk al tegen Liverpool. In de herfst van 2019 moesten de jonge Genkies thuis buigen voor een sterk Liverpool (0-2), maar op de Liverpool Academy werd er met 0-1 gewonnen. De U19 van Liverpool werden in de huidige campagne groepswinnaar in hun poule met 11 punten, eentje meer dan Atlético Madrid en Porto. AC Milan sloot de rij. Liverpool had een ‘bescheiden’ doelsaldo van +4, na 9 gemaakte doelpunten en 5 geïncasseerde goals. Het duel wordt net zoals in de vorige ronde in een wedstrijd beslist. Als Genk weet door te stoten, spelen ze tegen de winnaar van het duel tussen AZ en Juventus.