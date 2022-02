Depoitre laat van zich horen over nieuw contract bij AA Gent

Laurent Depoitre scoorde tegen KAS Eupen het enige doelpunt, maar het hadden er ook wat meer kunnen zijn.

Het doelpunt van Depoitre bezorgde AA Gent de zege, al zit de spits wel in zijn laatste dagen van zijn contract bij de Buffalo’s.

“We staan aan het begin van de onderhandelingen. Ik heb niet echt zin om hier te vertrekken. Bij AA Gent voel ik me thuis. Ik maak me niet ongerust. Het is pas februari, ik ben geen nerveus type”, zegt Depoitre zelf aan Het Nieuwsblad.

Als 33-jarige voetballer is het echter niet simpel om een mooi salaris te krijgen en ook een langdurig contract. “Als dertiger wordt het moeilijk om contracten van langer dan een jaar te krijgen. Persoonlijk wil ik wel langer dan een jaar. Ik wens toch een zeker stabiliteit. Telkens voor een jaar tekenen, geeft dat niet.”