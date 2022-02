Buitenlands bod op Standard binnengelopen, doelstellingen duidelijk

Het zou goed kunnen dat Standard binnenkort wordt overgenomen door de investeringsmaatschappij JKC Capital.

Volgens Het Nieuwsblad heeft JKC Capital afgelopen weekend een bod uitgebracht bij Bruno Venanzi. Die heeft momenteel nog 99 procent van de aandelen.

De Canadees John Cayka is de man achter JKC Capital. Hij werkt voor het bod samen met de Amerikaan Jared Porter.

De bedoeling is een meerderheidsbelang in de club te nemen en de dagelijkse leiding in handen nemen. Ze willen met een resem transfers direct bovenin meespelen. Ook in de jeugd en de vrouwenploeg zou geïnvesteerd worden.