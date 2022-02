KV Mechelen lonkt nu zelfs naar play-off 1 en de exponent van dat succes is gekend: "Een clubman zoals we ze niet vaak meer zien"

KV Mechelen staat na zijn 9 op 9 virtueel kortbij de top vier. Als ze hun twee matchen winnen - als die tegen OHL doorgaat - staan ze zelfs voor Anderlecht. Voor Peter Vandenbempt is Rob Schoofs de exponent van het voetbal van Malinwa.

"Er is ook een Belgische inslag: bescheiden onopvallende jongens die hard werken en waarvan er een paar geweldig kunnen voetballen. Rob Schoofs is daar wat mij betreft de exponent van", klinkt het bij Sporza. "Het was blijkbaar zijn 150e wedstrijd in het shirt van KV Mechelen. Hij knoopt daar zelf een mooie strik omheen met die geweldige goal. Het is een echte clubman, zoals we ze niet vaak meer zien, maar zoals ze dat Achter De Kazerne wel graag hebben."

De lof gaat door. "Hij toont altijd honderd procent inzet en is toch ook emotioneel verbonden met de club: hij is mee gezakt en dan weer mee gepromoveerd, hij heeft de beker gewonnen, enzoverder. Met Cuypers voorin hebben ze nog wel zo iemand voorin lopen die alles heeft om een KVM-clubman te worden."