Nieuwe week, nieuw probleem bij Beerschot: twee eerste keepers liggen mogelijk in de lappenmand

Het houdt precies niet op bij Beerschot. Na alle problemen van vorige week met coronabesmettingen en stadionperikelen heeft kersvers trainer Greg Vanderidt nu af te rekenen met een keepersprobleem.

Wouter Biebauw viel zondag uit in de slotfase tegen Kortrijk en de 37-jarige doelman had maandag nog een stijve bil en moet onder de scanner, weet GvA. Als hij niet fit geraakt voor de verplaatsing naar Cercle Brugge kijkt men automatisch weer naar Mike Vanhamel, maar die zat afgelopen weekend zelf niet in de kern omdat hij een lichte knieblessure had.

Mogelijk krijgen ze hem wel weer fit, maar anders is het al kijken naar de 23-jarige Antoine Lejoly, die nog maar één match in vier jaar tijd speelde voor Beerschot. Niet ideaal in de degradatiestrijd waarin Beerschot verwikkeld zit.