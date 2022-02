Ondertussen kennen we ook de cijfers in het contract van Muleka bij Standard: "Bij STVV kon ik negen keer meer verdienen"

Jackson Muleka haalde in een interview keihard uit naar Standard. Vooral de passage van het hongerloontje trok de aandacht. Intussen weten we ook wat de Congolees op Sclessin verdiende.

We publiceerden vanochtend al de uithaal van Jackson Muleka naar Standard. De 22-jarige aanvaller voetbalt momenteel op huurbasis bij Kasimpasa SK, maar lijkt niet geneigd om terug te keren naar de Vurige Stede.

“Ik gaf altijd alles voor Standard”, haalt Muleka uit in La Capitale. “En toch moest ik blijven voetballen voor een waardeloos contract. Ik verdiende er minder dan achtduizend euro per maand. Voor alle duidelijkheid: ik tekende dat contract met mijn volle verstand, maar had na mijn eerste seizoen toch op een nieuwe overeenkomst gerekend.”

De Congolese aanvaller kon zelfs bij andere Belgische eersteklasser terecht, maar Standard had geen zin om mee te werken. “OH Leuven, KV Kortrijk en STVV hadden interesse, maar er werd hen gezegd dat ik de club niet mocht verlaten. Bij Sint-Truiden kon ik zelfs negen keer meer verdienen dan bij Standard.”