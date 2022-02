Inter-Liverpool: is Salah weer eens trefzeker in de Champions League?

Inter Milan ontvangt zesvoudig winnaar Liverpool in de heenwedstrijd van de 1/16e finales van de Champions League. Aftrap in San Siro op woensdag om 21.00 uur. The Reds waren dit jaar één van de drie ploegen die de groepsfase met een perfecte reeks afsloten.

Liverpool Voor Inter is het de eerste keer in tien jaar dat ze nog eens in actie komen in de knock-out fase van de Champions League. Liverpool daarentegen stond in de afgelopen vier jaar twee keer in de finale, waarvan het er ééntje ook kon winnen. Zoals eerder vermeld eindigde Inter bovendien als tweede in Groep D met 10 punten. Tegen Sheriff Tiraspol en Shakhtar Donetsk konden de Nerazzurri punten scoren. Tegen Real konden ze dat niet. Zelfs een doelpunt scoren, lukte hen niet. Bij Inter willen ze maar wat graag doorstoten naar de volgende ronde, maar op basis hiervan lijkt een 1/16e finale tegen Liverpool het hoogst mogelijke. Het ervaren Liverpool zal er alles aan doen om in San Siro met een goede uitgangspositie aan de terugwedstrijd op Anfield te kunnen beginnen. Mo Salah Mo Salah is nog steeds de belangrijkste pion in het team van Jürgen Klopp. Met de Egyptenaar heeft hij een troef in handen tijdens de Champions League. Salah presteert namelijk altijd goed op het hoogste niveau. Dat bewijzen zijn statistieken. De aanvaller begint deze wedstrijd tegen Inter met 32 doelpunten in 49 matchen in de Europese topcompetitie. Enkel Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski konden meer doelpunten scoren in hun eerste 50 wedstrijden. Salah scoorde bovendien al in vijf van de zes groepswedstrijden. Met een boosted odd van 3.00 hoeven we niet te twijfelen om Salah op onze betslip in te vullen. Waar zet je op in? Liverpool wint, notering van 2.15. Mo Salah scoort, notering van 3.00. BOOSTED!





