Courtois blijft stoïcijns kalm na wereldprestatie: "Geen toeval dat ik strafschop van Messi stop"

Thibaut Courtois speelde gisteren een fenomenale wedstrijd in het Parc des Princes van PSG. De Rode Duivel moest zich pas diep in blessuretijd gewonnen geven.

Kylian Mbappé maakte uiteindelijk de winnende treffer, maar eerder had Thibaut Courtois uitgepakt met een wereldsave op een schuiver van diezelfde Fransman. Maar dat is niet alles: tussendoor pakte hij een strafschop van… Lionel Messi.

“Ik moet toegeven dat dat eigenlijk geen toeval was”, blijft Courtois stoïcijns. “Ik had de strafschoppen van Messi bestudeerd. Het afgelopen jaar had hij er enkele gemist en voor de rechtse hoek gekozen. Ik had dus verwacht dat hij links zou trappen.”