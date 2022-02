Defensieve kopzorgen voor Elsner in aanloop naar match tegen KV Oostende: twee sterkhouders onzeker

Zaterdagavond gaat Standard op bezoek bij KV Oostende. In aanloop naar de wedstrijd tegen de Kustboys zit Luka Elsner nog met enkele vraagtekens.

"Gilles Dewaele herstelt goed. Als alles goed blijft gaan, kan hij volgende week de trainingen hervatten. Helaas heben Arnaud Bodart en Denis Dragus de strijd moeten staken op training. Vooral bij Arnaud ziet het er niet al te best uit. Hij heeft veel last van de schouder. De kans dat hij speelt zaterdag? 50-50", aldus Luka Elsner.

Naast Arnaud Bodart dreigt Luka Elsner nog een belangrijke defensieve pion te moeten missen. "Kostas Laifis kreeg tijdens de training last van de quadriceps en is vroeger naar de kleedkamers gegaan. We moeten nog wachten op het verdict, maar Kostas zei dat het niet goed aanvoelde. Positief is dan weer dat Joachim Van Damme, die erg ziek was vorige week, terug is. Hij heeft dinsdag meegespeeld in een vriendschappelijk duel tegen de U23 van Keulen. Beetje bij beetje krijgt hij het ritme terug te pakken", besluit Luka Elsner.