Forfaitnederlaag voor Malinwa of toch spelen? Dan krijgen we uitsluitsel over OHL-KV Mechelen

Krijgt OHL drie punten cadeau, nadat KV Mechelen onlangs weigerde af te zakken naar Den Dreef? Of moet de partij toch gespeeld worden? Op het antwoord op die vragen moeten we nog even wachten. Pas op vier maart vindt de zitting bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) plaats. Volgens de toen geldende coronaregels had KV Mechelen geen recht op uitstel, maar Malinwa besliste om niet af te zakken naar OHL. De fusieploeg eiste een forfaitnederlaag, maar de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal besloot dat de wedstrijd wel degelijk gespeeld moest worden. Dat was niet naar de zin van OHL, dat prompt naar het BAS stapte. De Leuvenaars pikken het niet dat KV Mechelen het recht in eigen handen nam door niet af te zakken en spreekt van een 'gevaarlijk precedent'. Marc Brys gaf onlangs aan dat KV Mechelen de wetten 'verkrachtte' om toch maar aanspraak te maken op uitstel. Inmiddels raakte bekend dat de zitting bij het BAS zal plaatsvinden op 4 maart. Voor beide ploegen zijn drie extra punten van levensbelang. OHL mengt zich dan weer volop voor een plekje in de top acht, terwijl Malinwa met een driepunter zou naderen tot op drie punten van Anderlecht, nummer vier in de rangschikking.



