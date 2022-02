Noé Dussenne over vormpijl Standard: "We hebben veel laagtes en onvoldoende hoogtes gekend"

Vandaag hield Standard een persconferentie in de voorbereiding op de wedstrijd tegen KV Oostende. Noé Dussenne wijst erop dat de drie punten van levensbelang zijn.

Na een 2-0 verlies vorige week op Genk is het nu van moeten voor Standard. De Rouches staan met een 1 op 9 op de dertiende plek in het klassement. Als ze nog een plekje in de play-offs willen bemachtigen zullen ze amper nog punten mogen verliezen, en dat besef is er ook bij de spelers. "We hebben veel laagtes en onvoldoende hoogtes gekend. We moeten onszelf in vraag stellen en allemaal samen in dezelfde richting kijken”, vertelde Noé Dussenne op de persconferentie.

De 29-jarige centrale verdediger van Standard is vastberaden en wil absoluut de drie punten pakken: "Goed voetbal is momenteel niet belangrijk. Waar het nu om gaat zijn de drie punten, ongeacht de tegenstander". Standard speelt zaterdag om 18u30 dus met het mes op de keel aan de kust op het veld van KV Oostende. Volgende week volgt er opnieuw een zware uitdaging voor de Rouches, want dan krijgen ze KAA Gent op bezoek.