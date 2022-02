Seraing wil stunten zoals STVV: "Wie had dat verwacht?"

Seraing opent speeldag 28 met een verplaatsing naar de Gentse Ghelamco Arena. En de Luikenaars willen er iets van maken.

Jean-Louis Garcia kan rekenen op een quasi volledig fitte kern voor de verplaatsing naar Gent. En dus is de promovendus toch wel gebrand op eindelijk nog eens een zege.

Lastige verplaatsing

"We moeten herhalen wat we neergezet hebben tegen Charleroi en Antwerp, al weten we dat het een lastige verplaatsing wordt."

"We willen STVV achterna. Zij wonnen van Union en wie had dat verwacht? We moeten geloven in onszelf en in onze kansen."