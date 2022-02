Frank Arnesen blijft langer sportief directeur van Feyenoord

Hij moest mee de wederopstanding van Anderlecht in goede banen leiden, maar werd bedankt voor bewezen diensten. Nu moet hij ervoor zorgen dat Feyenoord terug de topploeg van weleer wordt. Daar krijgt hij nu meer tijd voor.

Frank Arnesen gaat langer door als technisch directeur van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Deen bereikte vrijdag een akkoord met de Rotterdammers om zijn aflopende contract te verlengen. Daarmee worden geruchten over een mogelijke overgang naar Ajax de kop ingedrukt. Feyenoord kondigt de nieuwe verbintenis van Arnesen binnen enkele dagen aan.

Arnesen liet zondag bij ESPN al doorschemeren verder te willen bij Feyenoord. "Ik ben heel positief over de gesprekken die ik heb gevoerd met Feyenoord", zei Arnesen. "Daar wil ik over praten. Ik vind het niet terecht om over andere clubs te praten. Ik wil heel graag bij Feyenoord blijven."

Arnesen werd in november 2019 aangesteld als technisch directeur bij Feyenoord nadat hij enkele maanden voordien werd ontslagen door Anderlecht. Door het plotselinge vertrek van Marc Overmars bij Ajax werd zijn naam door verschillende media gelinkt aan de Amsterdammers.