Aanpak van Storck rendeert bij Genk: "Ik zie meer gelukkige gezichten dan vroeger"

Het is een beetje uniek in België. Bernd Storck heeft een rotatiesysteem ingevoerd bij KRC Genk. Zowat iedereen wordt betrokken in de wedstrijden. En dat loont, zo zegt doelman Maarten Vandevoordt.

Storck speelde de voorbije anderhalve maand geen enkele keer met dezelfde elf. “Een systeem waar iedereen achter staat, merk ik", zegt Vandevoordt in Het Nieuwsblad. "Ik zie meer gelukkige gezichten dan vroeger. Iedereen krijgt zijn kans, voelt zich betrokken en staat dus scherp." Ook de verdedigers worden regelmatig gewisseld. "Mij maakt het eigenlijk niet uit wie er voor mij staat. Ik weet dat alle jongens perfect weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze dat ook kunnen uitvoeren. Ze zijn allemaal heel balvast. Trouwens, de automatismen worden er met de verschillende bezettingen in geslepen op training.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.