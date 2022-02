Wilmots dan toch ontslagen bij Casablanca, vette cheque na amper drie maand

Marc Wilmots is niet langer de trainer van Casablanca. Dat liet de club uit Marokko zelf weten.

Het was al een paar keer een stevig gerucht, maar is nu wel degelijk officieel. Marc Wilmots is niet langer de trainer van Raja Casablanca.

Na amper drie maand moet hij er vertrekken, zo laat de club zelf weten. Volgens Raja Time zou hij 650.000 euro ontslagpremie krijgen, andere houden het op 'maar' 200.000 euro.