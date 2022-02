Bondsparket tilt zwaar aan rode kaart Gerardo Arteaga (KRC Genk): stevig schorsingsvoorstel

Racing Genk ging zondagavond ten onder op het veld van Anderlecht (2-0) en lijkt zo definitief een kruis te moeten maken over de Champions' play-offs. In de slotfase ging Gerardo Arteaga over de schreef door zijn studs op de kuit van Christian Kouamé te planten.

Bram Van Driessche bestrafte de overtreding initieel met een gele kaart. Na het bekijken van de beelden gaf de ref alsnog rood aan de 23-jarige Mexicaan van Racing Genk, die voor de tweede keer in zijn carrière werd uitgesloten. Maandag maakte het Bondsparket zijn schorsingsvoorstel bekend: drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief. Als Racing Genk akkoord gaat met deze minnelijke schikking, dan mist Gerardo Arteaga de duels tegen Kortrijk (thuis) en Cercle Brugge (uit). Met Simen Juklerod heeft Bernd Storck een betrouwbare stand-in achter de hand op de linksachter. Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Gerardo Arteaga (@KRCGenkofficial) 3 w. schorsing waarvan 2 w. effectief vanaf 23.02.2022 en 1 w. met uitstel t.e.m. 22.02.2023 + €2500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) February 21, 2022