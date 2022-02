Kouamé zet stevige prestatie neer tegen Genk: "Maar ik geef me een 6/10"

Was hij geïnspireerd door de aanwezigheid van zijn landgenoot, Aruna Dindane? Feit is dat Christian Kouamé een heel stevige partij speelde tegen Genk. En betrokken was bij beide doelpunten.

Al had hij zelf ook graag gescoord. "Dan was ik nog blijer geweest, omdat ik het had gedaan voor de ogen van zo'n legende. Ik bewonderde hem vooral bij de nationale ploeg, toen hij samen met Didier Drogba speelde. Het was magisch. Zei hij dat ik goed was? Ik bedank hem. Het doet deugd dat te horen van zo'n grote meneer", zei een uitgelaten Kouamé.

De Ivoriaanse spits is altijd uitbundig en vriendelijk, maar na een winst nog een tikkeltje meer. "Enkele weken geleden zei ik dat het ging keren. We waren niet alles van 2021 vergeten. Maar na tien dagen vakantie was het wat moeilijk om de automatismen terug te vinden. Nu keren ze beetje bij beetje terug."

Kouamé speelde een sterke match. Hij hield de bal bij, zette druk en gaf de assist bij de 2-0. En bij de 1-0 had hij eigenlijk zelf moeten scoren. "Een mooie redding? Ja, maar ik moet eigenlijk gewoon zelf afwerken. Bij het tweede doelpunt zag ik Yari en dat leek me de beste optie. Een quotering op 10? Ik geef mezelf een 6", verraste hij. "Ik moet beter doen, dat is alles. Maar we waren collectief solide en we gaven weinig weg tegen een goeie ploeg als Genk."