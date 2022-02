Degryse heeft veel raad voor Verschaeren: "Haar op zijn tanden groeien" en "Nog één of twee jaar blijven"

Yari Verschaeren speelde zondag zijn eerste match met het nummer 10 op de rug en Marc Degryse denkt dat zijn nieuwe nummer hem wel eens het duwtje kan geven dat hij nodig heeft. Hij raadt de jongeling ook aan om "wat haar op de tanden te kweken".

Verschaeren mag gerust wat minder ideale schoonzoon worden. "Je merkt aan alles dat Verschaeren een gevoelige jongen is. Net iets te braaf zelfs. Ik was destijds wat meer deugniet, meer speelvogel. Iets gemener ook. Verschaeren mag wat dat betreft nog een beetje meer haar op zijn tanden krijgen", zegt Degryse in HLN. "Zich iets meer profileren. Durven zeggen dat hij, met zijn snelle voeten, liever van links komt dan van rechts. Of graag centraal wil staan.”

Degryse ziet er immers nog heel veel progressie in. “Dat Verschaeren regelmatig in één tijd speelt, en de lopende mensen rond hem ziet, is wat mij betreft het mooiste wat er is. Het is weinigen gegeven ook. De Ketelaere kan dat ook. Hij is Verschaeren de voorbije maanden wel voorbij gestoken. Mede dankzij zijn drie campagnes al in de Champions League. De Ketelaere is intussen klaar voor de stap naar het buitenland, Verschaeren nog niet. Hij moet minstens nog één of twee jaar verder groeien bij Anderlecht. En ervoor zorgen dat ze prijzen winnen. Door in topwedstrijden belangrijk te zijn.