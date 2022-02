Marc Degryse: "Wouter Vrancken had bij Racing Genk moeten staan"

Voor analist Marc Degryse wordt Wouter Vrancken als trainer meer dan ondergewaardeerd in ons land.

Degryse maakte een optelsommetje: kampioen in 1B, bekerwinst, twee zesde in 1A en nu op een knappe vijfde plaats. Degryse zou dan ook meer willen zien van Vrancken. “Hij verdient een kans aan de top”, klinkt het bij HLN. “Waarom aarzelen Standard, AA Gent, Racing Genk of zelfs Club Brugge…?”

“Als je puur naar zijn prestaties en cijfers kijkt, doet Vrancken het geweldig. En is het onbegrijpelijk dat hij nog geen grote Belgische ploeg heeft mogen coachen.”

Genk zou de meest logische keuze geweest zijn volgens Degryse. “Waarom hebben die niet doorgedrukt, toen ze een opvolger voor Mazzu zochten en Vrancken er in beeld was? Want als je ziet wie daar allemaal gepasseerd is sinds het vertrek van Clement… Mazzu, Wolf, Thorup, Van den Brom, en nu Storck. Wat heeft hen dat niet gekost, zeg? Genk had zich perfect een aantal van die trainersontslagen kunnen besparen, want ik ben ervan overtuigd dat Vrancken de juiste man op de juiste plaats was geweest.”