Stevent Real Madrid af op een nieuw Galactico-tijdperk? 'De Koninklijke aast nu ook op... sterspeler van Liverpool'

Real Madrid wil deze zomer niet alleen Kylian Mbappé, maar ook Mohamed Salah naar Spanje halen. De Egyptenaar lijkt zelf toe aan een nieuw avontuur, maar Liverpool FC is niet van plan om mee te werken.

Florentino Perez werkt aan een nieuw Galactico-tijdperk. Real Madrid is zo goed als rond met Kylian Mbappé. De Fransman kan transfervrij opgepikt worden bij PSG. Maar voor een ander target zal De Koninklijke de bankrekening wél moeten plunderen.

Fichajes weet dat Real Madrid ook Mohamed Salah naar Spanje wil halen. De Egyptenaar speelt al sinds 2017 voor Liverpool FC, heeft alles gewonnen in het shirt van The Reds en lijkt ook zelf toe aan een nieuwe uitdaging.

Tweehonderd miljoen euro

Liverpool is echter niet van plan om mee te werken. De Engelse topclub vraagt maar liefst tweehonderd miljoen euro voor Salah. Het contract van de aanvaller loopt medio 2023 dan wel af, maar the Reds hebben er alle vertrouwen in dat die overeenkomst zal worden verlengd.