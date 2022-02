Nikola Storm gooit met bloemetjes naar ploegmaat: "Moeten om 8u30 op de club zijn en hij zit om 7u30 al in de fitness"

KV Mechelen haalde vorige zomer Hugo Cuypers naar het AFAS Stadion. De spits was in Griekenland afgeserveerd, maar herleeft helemaal bij Malinwa. Nikola Storm is alvast onder de indruk van zijn werkethiek.

Cuypers is heel belangrijk in het spel van KVM. Met 9 goals en 8 assists kan hij ook uitstekende statistieken voorleggen. Maar zijn belangrijkste kwaliteit wordt niet uitgedrukt in cijfers. “Hij ­verdient veel credits voor zijn werk. Hij opent veel ruimtes, kan perfect ballen ­bijhouden, kan in de diepte lopen... Hij is iemand die perfect in ons systeem past. Ook zondag was hij ­uitmuntend", klonk het in Extra Time.

En hij kijkt niet op een uurtje werk meer of minder. "Hugo is op en top prof. We moeten rond 8.30u op de club zijn, maar hij zit al om 7.30u in de fitness. Zijn ­werkethiek is enorm. Fysiek is hij een van de sterksten.”