🎥 Khalilou Fadiga (ex-Club Brugge, ex-Gent) kan het op zijn 47ste nog altijd en komt met pareltje in galamatch

Khalilou Fadiga is in ons land vooral bekend van zijn periode bij Club Brugge, al speelde hij ook bij Gent, Germinal Beerschot en Temse in de laatste jaren van zijn carrière. Voor zijn komst naar Club was hij dan weer actief bij Luik en Lommel. Fadiga is het voetballen nog niet verleerd, zo blijkt.

Khalilou Fadiga is ondertussen 47 en al zo'n tien jaar gestopt met voetballen. Al betekent dat niet dat hij zijn klasse is kwijtgeraakt. De Franse Senegalees heeft de voetbalschoenen nog eens aangebonden om mee te doen aan een galamatch voor de opening van het nieuwe nationale stadion van Sengal. Uiteraard ging het er in deze partij niet altijd even snel aan toe, maar voor een flits met een uitmuntende techniek kan u nog altijd bij Fadiga terecht. Na 33 minuten voetballen legde hij aan van op zo'n 25 meter en pakte hij uit met een weergaloze knal. De doelman stond aan de grond genageld. 🎥 Le premier but au Stade Abdoulaye Wade inscrit par Fadiga ! 🤩🇸🇳



La célébration ❤️pic.twitter.com/c2qY0KNxVx — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🏆 (@JoueursSN) February 22, 2022 Ondertussen zet ook Noah Fadiga, de zoon van Khalilou, zijn eerste stappen in het profvoetbal. Na het doorlopen van jeugdreeksen bij Gent, Anderlecht en Club Brugge voetbalt Noah sinds 2020 in Nederland bij Heracles.