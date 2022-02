Cercle Brugge staat voor zwaar programma: "Positieve selectieproblemen"

Met KV Mechelen, Racing Genk, KV Kortrijk, Sporting Charleroi, AA Gent en Antwerp heeft Cercle nog een zwaar parcours af te leggen.

De zeges tegen Club Brugge en Anderlecht hebben groenzwart veel deugd gedaan. Na de winst tegen Beerschot wil Cercle Brugge richting de top acht.

“Je moet altijd doelen hebben”, klinkt het bij Dominik Thalhammer in HLN. “We hebben al bewezen dat we in een goede dag iedereen aankunnen en dus van niemand schrik hoeven te hebben.”

Ondanks het feit dat het Beerschot was heeft de zege van vorige week deugd gedaan. “Onze prestatie van vorig weekend was inderdaad overtuigend. Met diezelfde ingesteldheid moeten we in Mechelen de wedstrijd aanvatten, met onze pressing hen tot fouten dwingen.”

Bovendien kan Thalhammer, op Somers na, over zijn volledige kern beschikken. Positieve selectieproblemen noemt de trainer van Cercle Brugge het.