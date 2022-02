Een nieuwe trainer, een nieuw elan: smaakmaker KV Oostende meteen opnieuw in de basis na kritiek onder vorige coach

Een nieuwe coach, een nieuw elan. En dat is ook goed nieuws voor een smaakmaker van KV Oostende zo lijkt het.

Makhtar Gueye wist zijn marktwaarde op twee jaar bij KV Oostende meer dan te verviervoudigen en was ook dit seizoen onder Blessin van belang met elf doelpunten, waarvan negen in de eerste dertien wedstrijden van de Kustboys.

De voorbije maanden viel hij echter steevast naast de basiself. "Er is geen probleem met Gueye", gaf nieuwe coach Planz daarover toen aan. "Maar we hebben spelers nodig die de hele wedstrijd arbeid leveren."

Hard werken

"Ook in balverlies. Dat is in ons systeem heel belangrijk. En dat doet Ambrose beter dan Gueye", had de coach van Oostende aangegeven. En dus moest Gueye het stellen met vijf invalbeurten en een keertje bankzitten in de laatste zes wedstrijden.

Met de komst van Yves Vanderhaeghe lijkt ook de revival van de Senegalese spits ingezet, want tegen Standard mocht hij meteen zijn plek voorin innemen en hij deed het 80 minuten lang op zich wel goed. Dat kan het beste doen vermoeden richting toekomst én marktwaarde.