Na racistische uitlatingen aan het adres van Kompany en co: kans op vervolging lijkt klein

Begin december gaf een emotionele Vincent Kompany aan negentig minuten lang bespot en racistisch bejegend te zijn tijdens de topper Club Brugge-Anderlecht. De autoriteiten hebben sindsdien alles in het werk gesteld om de daders te identificeren.

Het parket van West-Vlaanderen laat aan HLN weten dat een aantal personen intussen geïdentificeerd en verhoord is. Tegelijkertijd lijkt de kans klein dat de personen in kwestie effectief vervolgd zullen worden. Het zou voor het parket een moeilijke zaken zijn om de aantijgingen te bewijzen. 'Niemand heeft iets gezien of gehoord', liet de politie eerder al weten.

Vincent Kompany gaf na de bewuste topper een emotioneel interview waarin hij aangaf hoe hij en zijn spelers onder meer 'bruine aap' naar het hoofd kregen geslingerd. "Ik wil nu vooral naar huis", klonk het toen bij de coach van Anderlecht.