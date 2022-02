Olivier Deschacht niet echt bezig met carrière na het voetbal: "Zwart gat tegengaan"

Olivier Deschacht was samen met Marc Degryse bij VTM de analist voor de wedstrijd tussen Atletico en Man United.

Vorig seizoen hing Olivier Deschacht zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij is nu en dan voetbalanalist en werd ook assistent bij de nationale U21.

“Ik doe dat niet al te veel hoor, zoals bij de nationale ploeg: dat is slechts een keertje per maand... Perfect om in te lopen. En een beetje om het zwarte gat tegen te gaan”, zei Deschacht bij VTM.

Hij haalde ook herinneringen op aan zijn wedstrijden in de Champions League. “Vergeet niet dat ik begonnen ben bij Lochristi hé... Als je dan tegen spelers als Kaka, Ibrahimovic, Gerrard, Lampard kan spelen. Op Stamford Bridge en in San Siro. Als kleine jongen droom je daarvan en plots sta je daar dan, dat zijn gouden herinneringen.”