Seraing werd overklast door AA Gent: "Twijfel nam de bovenhand"

Seraing onderging woensdagavond tegen AA Gent negentig minuten lang de wet van de sterkste. Les Métallos werden met 4-0 huiswaarts gestuurd.

"Vreemd genoeg had ik na de openingsfase het gevoel dat we goed onder hun druk uit konden voetballen. Maar door technische fouten en een gebrek aan luciditeit konden we gevaarlijke situaties niet uitbuiten. En bij dat eerste doelpunt draait het om centimeters", aldus Jean-Louis Garcia, de coach van Seraing.

"Die tweede goal deed ons op mentaal vlak erg veel pijn. Het is de eerste keer sinds ik hier ben dat ik ons zo aangeslagen zag. De twijfel nam de bovenhand. We likten onze wonden tijdens de rust, maar pakken daarna meteen dat vierde doelpunt. Mijn spelers hebben daarna de moed getoond om te blijven strijden, tegen een ploeg die in alle facetten stukken verder staat dan wij."

"Het wordt zaak om zo snel mogelijk fysiek en mentaal te recupereren van deze match. Zondag moeten we er staan in het levensbelangrijke duel tegen Zulte Waregem", besluit Garcia.