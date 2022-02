Franky Van der Elst ziet Antwerp nog steeds als titelkandidaat: "Als ze nu in gang schieten..."

Heel wat ploegen bliezen dit seizoen al warm en koud door knappe prestaties af te wisselen met vermijdbaar puntenverlies.

Ook Royal Antwerp FC zit in dat straatje. Toch staan ze nog altijd bovenin de rangschikking en spelen ze straks wellicht mee voor de titel. Met zeven nederlagen hebben ze het meest verloren van alle ploegen die momenteel in de top vier van de rangschikking staan. “Met 48 gemaakte goals is het ook het minst productieve team van die vier. Vooral omdat bijna alles van Frey komt - behalve hij staat niemand in de top 35 van doelpuntenmakers”, zegt Franky Van der Elst aan GVA.

Toch verwacht Van der Elst nog iets van The Great Old. “Ze spelen niet als een kampioenenploeg. Máár… Je moet ook niet als een kampioenenploeg spelen om kampioen te worden. Tien punten achter op Union, dat zijn er eigenlijk vijf, dat is dus nog altijd te doen. Als ze nu nog in gang schieten, is straks alles nog mogelijk.”

“Om titelfavoriet te zijn - wat Paul Gheysens gezien alle investeringen uiteraard wil - is nog meer kwaliteit in de kern nodig. Maar titelkandidáát is Antwerp zeker.”