Dubbele pech voor De Ketelaere: naast blessure ook positief getest en ook Gent komt zo in gevaar

Gisteren werd al duidelijk dat de topper tegen Antwerp voor Charles De Ketelaere onhaalbaar werd nadat hij op training op zijn schouder viel en die uit de kom ging. Tot overmaat van ramp testte hij ook positief op corona.

Het gaat wel om een licht positieve test en dus hopen ze bij Club Brugge dat het om een restbesmetting gaat en dat hij binnen twee dagen negatief test, schrijft HLN. De Ketelaere mist sowieso al Antwerp met zijn schouderblessure omdat de luxatie tegen dan nog niet genezen kan zijn.

Ook de bekermatch tegen Gent is in gevaar door de coronabesmetting. Club verdedigt daarin een 1-0-voorsprong uit de heenmatch. Slecht nieuws voor Alfred Schreuder, die zo mogelijk zijn beste speler in de twee toppers moet missen.