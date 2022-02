Jong talent maakt de overstap naar de A-kern van Racing Genk

De Tanzaniaan Kelvin John heeft de A-kern van Racing Genk vervoegd, zo laat de club weten via haar verschillende kanalen.

“‘Hij zet stappen’, hoorden we al een tijd vanuit de sportieve cel”, staat op de website van de club te lezen. “Kelvin John is sinds eind juni in Genk. Het was wachten tot zijn achttiende verjaardag eerder die maand om een profcontract te kunnen tekenen in Europa. Daarvoor was hij actief in de gereputeerde Brooke House Football Academy in Leicester.”

Na de voorbereiding bij de A-selectie te hebben meegemaakt trok hij naar de beloftenkern. “Daar is hij uitgegroeid tot een sleutelpion in het succesverhaal van de jonge bende van coach Hans Somers. Kelvin speelt er voornamelijk als rechtsbuiten, maar zorgde ook vanuit die positie met de regelmaat van een klok voor goals. Ook in de UEFA Youth League liet hij zich al opmerken met knappe prestaties.”

Dat alles leverde hem recent de overstap op naar de A-kern. “Coach Bernd Storck had Kelvin al eerder laten meetrainen met de keurgroep, bijvoorbeeld ook tijdens de laatste interlandbreak. Zijn aanpassing verliep vlot, zijn ontwikkeling is veelbelovend. Het is nu wachten tot hij zijn eerste minuten maakt in de A-ploeg.”