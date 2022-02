Nederlandse ploegen vieren hoogtij in Europa: nog vijf teams actief, weldra twee ploegen rechtstreeks in Champions League?

Terwijl in ons land alle ogen gericht zijn op AA Gent om de Belgische eer én coëfficiënt hoog te houden in Europa, is in Nederland de 'coëfficiëntenpolonaise' al maanden aan de gang. Liefst vijf Eredivisie-ploegen zijn nog actief in Europa.

Ajax ontmoet binnen drie weken Benfica in eigen huis. Na de 2-2 in Lissabon eerder deze week dromen de Amsterdammers van een plekje in de kwartfinales van de Champions League.

In de Europa League is er geen enkel Nederlands team actief, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanwezigheid in de Conference League. Bij de laatste zestien ploegen zitten liefst vier Eredivisie-ploegen. Vitesse ontmoet daarin AS Roma, AZ is torenhoog favoriet tegen Bodo Glimt. Cyriel Dessers neemt het met Feyenoord op tegen Partizan Belgrado, terwijl PSV de degens kruist met het FC Kopenhagen van Jess Thorup.

De Nederlandse successen in Europa kunnen ook drastische gevolgen hebben. Nederland gaat volop de strijd aan met Portugal. Wipt Nederland over de Portugezen, dan kunnen onze noorderburen vanaf het seizoen '23-'24 twee ploegen rechtstreeks afvaardigen in de poulefase van de Champions League.