Standard legt zich niet neer bij beslissing Discipline Raad: in evocatie na scheidsrechterlijke dwaling

Op vijf februari werd een doelpunt van Moussa Sissako in de blessuretijd van Standard-Cercle (1-1) afgekeurd voor buitenspel. Het Referee Department liet weten dat een menselijke fout, i.e. een verkeerde buitenspellijn getrokken, aan de basis lag van de verkeerde beslissing.

Standard werd een geldig doelpunt (en dus twee punten) ontnomen. Standard diende een klacht in, die door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van tafel werd geveegd. De Disciplinaire Raad oordeelde dat de fout gemaakt is bij de boordeling van een feit en niet door een verkeerde toepassing van de reglementen.

De Rouches konden zich hierin niet vinden en lieten via de officiële kanalen weten in evocatie te gaan tegen deze beslissing. Zij zijn van mening dat de VAR in de bewuste fase niet het verste lichaamsdeel van de laatste Cercle-verdediger nam om de situatie te beoordelen en dus wel degelijk de reglementen niet correct heeft toegepast.