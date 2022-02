'UEFA grijpt in én zet druk op FIFA: CL-finale zal hier gespeeld worden'

Nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne helemaal aan het escaleren is, zijn ook de voetbalbonden stilaan aan het wakker worden.

De UEFA wilde enkele dagen geleden nog niet ingrijpen en Sint-Petersburg bleef behouden als gaststad voor de finale.

Parijs

Maar intern werd ondertussen wel gezocht naar een uitwijklocatie en nu melden diverse bronnen dat er wel degelijk zal worden uitgeweken.

De finale zal worden gespeeld in Parijs in plaats van in Sint-Petersburg. De Europese voetbalbond zet ook druk op de wereldvoetbalbond FIFA en wil niet dat er in Rusland WK_playoffs worden gespeeld.