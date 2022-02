Linksback van Gijon kan hoofd niet bij voetbal houden: "Ik wil oorlog voeren en mijn volk helpen"

Vasyl Kravets, linksachter bij Sporting Gijon, heeft een opmerkelijk interview gegeven bij Radio Marca. "Als Oekraïne me nodig heeft, ga ik vechten", liet hij weten.

"Ik zeg de waarheid: ik wil oorlog voeren en mijn volk helpen", zei hij. "Ik kan niet helpen omdat ik niet weet hoe ik moet schieten, hoe ik moet bewegen, hoe ik een wapen moet herladen… Maar ik wil echt graag helpen. Als ik kon, zou ik naar het front gaan om mijn land te verdedigen. Als Oekraïne mij nodig heeft, dan ga ik die kant op."

Kravets kan zich nu begrijpelijk niet concentreren op voetbal. "Ik heb normaal getraind, maar mijn gedachten zaten bij dingen buiten het veld. Het is allemaal de schuld van Poetin: niet van Rusland, maar van Poetin. Oekraïne is een land dat in vrede wil leven. Wij willen helemaal niemand aanvallen, we willen gewoon een goed leven leiden."